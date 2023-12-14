الخميس 14-12-2023
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وفيات الخميس 14-12-2023

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

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حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الخميس، 14-12-2023 01:43 ص

وفيات الخميس 14-12-2023

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كمال أحمد ال يعقوب العوامله 
سمير علي ابراهيم الجوريشي 


نهاية ابراهيم الشعراوي 
عطاف زهدي مرار 

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وجيه عبدالمجيد عوّاد 
حمزه احمد الجبالي 


ليلى خليل يوسف عيسى 
سليمان عودالله سلمان السواركه 


ابتسام محمد صبحي الموصلي 
نعمه عبد خلف الجبور العبادي 


سليمان ابو شنار الرميلات 
هلاله يوسف حسن أبو اليعقوب العوامله


الياس يعقوب فضلو فضول 
سري سميح حافظ عبدالهادي 


عيسى محمد عايد الحياري 
احمد سليمان البيطار 


خلدون عوض سعيد الروازقة 
محمد عواد محمد ابوعويضه


 لين وليد احمد موسى سليم ابو مازن 
حاتم شكري ابراهيم سلهب التميمي 


فواز يوسف خلف عناقرة 
وداد احمد مصطفى جاموس 

 


 




 

 


 

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