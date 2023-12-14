وفيات الخميس 14-12-2023

كمال أحمد ال يعقوب العوامله
سمير علي ابراهيم الجوريشي
نهاية ابراهيم الشعراوي
عطاف زهدي مرار
وجيه عبدالمجيد عوّاد
حمزه احمد الجبالي
ليلى خليل يوسف عيسى
سليمان عودالله سلمان السواركه
ابتسام محمد صبحي الموصلي
نعمه عبد خلف الجبور العبادي
سليمان ابو شنار الرميلات
هلاله يوسف حسن أبو اليعقوب العوامله
الياس يعقوب فضلو فضول
سري سميح حافظ عبدالهادي
عيسى محمد عايد الحياري
احمد سليمان البيطار
خلدون عوض سعيد الروازقة
محمد عواد محمد ابوعويضه
لين وليد احمد موسى سليم ابو مازن
حاتم شكري ابراهيم سلهب التميمي
فواز يوسف خلف عناقرة
وداد احمد مصطفى جاموس