وفيات الخميس 14/ 9/ 2023

ماجد حسن داود الصيفي
دنيا محمد صالح الصوراني
زكيه عبدالرحمن العبوس الدعجة
احسان علي الجدع
هيفاء غالب عمر مولا
لمياء كاظم يوسف قدادحة
وليد رضوان عليان الحياري
انجيل يوسف صويلح سويدان
عرفان عادل حسن الحموي
فتحي خضر عباس حنداش
يسرى عواد الحموز
عماد مصطفى طلفاح
ايمن طاهر عبدالقادر الشبر
صالح علي خليفة القهموس
سعيد عبدالقادر الكيلاني
فضة حمدان عايد العبوس
علي محمد علي الجبور
عمر أحمد محمود حمدان
عزت محمد صالح عثمان
كوكب عبدالله محمد الريالات
سوسن احمد النوري
زياد ابراهيم الجلخ
نايفه سليم منيزل الدبابنه
رفيق محمد علي عبود العياصرة
مدّثر محمد مصطفى نصّار
عبدالفتاح عبدالله طبال
سديل جمال محمد العيشاوي
انا لله و انا اليه راجعون