الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 06:06 ص

وفيات الخميس 14/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


ماجد حسن داود الصيفي
دنيا محمد صالح الصوراني
زكيه عبدالرحمن العبوس الدعجة


احسان علي الجدع
هيفاء غالب عمر مولا
لمياء كاظم يوسف قدادحة

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وليد رضوان عليان الحياري
انجيل يوسف صويلح سويدان
عرفان عادل حسن الحموي
فتحي خضر عباس حنداش


يسرى عواد الحموز
عماد مصطفى طلفاح
ايمن طاهر عبدالقادر الشبر
صالح علي خليفة القهموس


سعيد عبدالقادر الكيلاني
فضة حمدان عايد العبوس
علي محمد علي الجبور
عمر أحمد محمود حمدان


 عزت محمد صالح عثمان 
 كوكب عبدالله محمد الريالات 
 سوسن احمد النوري 
 زياد ابراهيم الجلخ 
نايفه سليم منيزل الدبابنه


 رفيق محمد علي عبود العياصرة 
 مدّثر محمد مصطفى نصّار 
 عبدالفتاح عبدالله طبال 
سديل جمال محمد العيشاوي


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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