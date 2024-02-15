الخميس 15-02-2024
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الخميس، 15-02-2024 06:03 ص

وفيات الخميس 15/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


الحاج محمد ذياب الجبور 
عادل احمد المعايطة 
معتز بلال محمود رمضان

رياض عبدالفتاح عبدالغني خنفراضافة اعلان

فوزي حسن الحسن
خليل عناد عبدالكريم ابوريشة

محمد نائل عبدالكريم عيد
حسين عدنان عليان الفاعوري

علي مصطفى عديله
عطاف عبد الفتاح نيروخ

عبد الناصر احمد القريني
سعاد نقولا زغلول
مارية محمد سلطان عبيدات

عماد الدين منير البغدادي
محمد إبراهيم مصطفى ابوسرور
عبده الزغير
احمد محمد سعاده


فايز خليل الشريف
عمر عبد اللطيف نوفل
فتحي عطا عرقوب

احمد يوسف جبر الزرد
موسى سلمان خلف العرايفة

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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