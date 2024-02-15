وفيات الخميس 15/ 2/ 2024

الحاج محمد ذياب الجبور
عادل احمد المعايطة
معتز بلال محمود رمضان
رياض عبدالفتاح عبدالغني خنفراضافة اعلان
فوزي حسن الحسن
خليل عناد عبدالكريم ابوريشة
محمد نائل عبدالكريم عيد
حسين عدنان عليان الفاعوري
علي مصطفى عديله
عطاف عبد الفتاح نيروخ
عبد الناصر احمد القريني
سعاد نقولا زغلول
مارية محمد سلطان عبيدات
عماد الدين منير البغدادي
محمد إبراهيم مصطفى ابوسرور
عبده الزغير
احمد محمد سعاده
فايز خليل الشريف
عمر عبد اللطيف نوفل
فتحي عطا عرقوب
احمد يوسف جبر الزرد
موسى سلمان خلف العرايفة
انا لله و انا اليه راجعون