الخميس 18-01-2024
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الخميس، 18-01-2024 06:28 ص

وفيات الخميس 18/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


عبدالله حسين رزق 
 شحادة جراد سليم الحلايقة 
 نعمه صالح عبدالله الهربيشي 

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 مريم سليمان عباس الحياري 
 تغريد موسى حسين سرحان 
 ان كمال سليم حداد 
 الهام محي الدين شحادة حسونة 
 سهى سميح موسى القسوس


 ماري مفضي عواد حداد 
 باسيل فيليب باسيل سمندر 
 عمر موسى محمود زوقش 
 منال "محمد صدقي" استيتية 


 حُسن سلامه سليمان ابوجابر 
 معتز خليل المدادحة 
 شيمة عبد الحافظ الشامخ العدوان 


 فاطمه علي عبد الدايم 
 ريا عبدالكريم العباس الحياري 


 خضر عبدالرحمن الحيت 
 هاني سعيد العوضي 
 خالد علي سالم السواعير 


 محمد زهدي محمد الحمدية المحاسن 
 ابراهيم غازي عيسى السفاريني 
 غدير علي سليمان زريقات 
 نعمه صالح عبدالله الهربيشي 


 فهيمة محمد مصطفى الشرع 
 إلهام بدر الدين جتكر 
 درويش مصطفى محمود ناجيّا 
 حسني رشيد القاسم زريقات

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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