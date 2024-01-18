وفيات الخميس 18/ 1/ 2024

عبدالله حسين رزق
شحادة جراد سليم الحلايقة
نعمه صالح عبدالله الهربيشي
مريم سليمان عباس الحياري
تغريد موسى حسين سرحان
ان كمال سليم حداد
الهام محي الدين شحادة حسونة
سهى سميح موسى القسوس
ماري مفضي عواد حداد
باسيل فيليب باسيل سمندر
عمر موسى محمود زوقش
منال "محمد صدقي" استيتية
حُسن سلامه سليمان ابوجابر
معتز خليل المدادحة
شيمة عبد الحافظ الشامخ العدوان
فاطمه علي عبد الدايم
ريا عبدالكريم العباس الحياري
خضر عبدالرحمن الحيت
هاني سعيد العوضي
خالد علي سالم السواعير
محمد زهدي محمد الحمدية المحاسن
ابراهيم غازي عيسى السفاريني
غدير علي سليمان زريقات
نعمه صالح عبدالله الهربيشي
فهيمة محمد مصطفى الشرع
إلهام بدر الدين جتكر
درويش مصطفى محمود ناجيّا
حسني رشيد القاسم زريقات
انا لله و انا اليه راجعون