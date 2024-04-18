الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الخميس 18/ 4/ 2024

ليبرلمان يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران: فكر جيدا

إعلام غزة: 520 شهيدا في مخيم النصيرات

الأونروا: حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا

قطر بصدد تقييم دورها في الوساطة بين إسرائيل وحماس

الاحتلال : قصفنا بنى تحتية لحزب الله شمالي بعلبك

بايدن: ينبغي الموافقة على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أكسيوس: ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل

قلق أممي من تزايد العنف بالضفة الغربية

تفاصيل الحالة الجوية بالمملكة يوم الخميس - تحذيرات

الخميس، 18-04-2024 06:02 ص

وفيات الخميس 18/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


رأفت صبحي صدقة
عيسى حنا جريس نسمة
سعاد فيليب ابراهيم العلم
فريال صليبا فيليب علم
فضية احمد عيسى الجهلانياضافة اعلان


خالد يحيى رشيد ابو سعد
محمد عبدالرحيم البستنجي
مصطفى حسين محمد عبدالواحد
قوت عارف العلاوين
جواهر محمد حسن الرفوع

ديب احمد ابو زيد
وفيق عبد الرحمن سليمان حتامله
عيسي عبد عيسي سليمان البداوي
ميساء محمود النعنع
فؤاد خليل عيد حداد

حازم طالب ابو زر
فواز عفيف ابوبكر
 باسمة خليل علي الزمقان 
 وصفي محمد مصطفى عبده 
 ماهر فتحي سعيد ظاهر 

 علي مصطفى عبد الخالق 
 وابل فيصل علي القاضي 
 عيد محمود ابو العدس 
انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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