الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 09:30 ص

وفيات الخميس 19/11/2020

وفيات


جميلة محمود اسماعيل ابو فـــروه

 

أحمد خالد احمد رمضان الشرع

 

ابراهيم عبدالكريم محسن النعيمات

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صليبا شبلــي الخوري


عبد السلام دياب المحــتسب

 

سمير عبدالله العرابي


ثائر عيسى سامي الســمردلي

عبدالهادي يونس أبو طــربوش


فؤاد عبدالفتاح الالفي

يوسف سليمان عبــدالقادر القضاه

ابراهيم صالح مسلم النواجي

سالم علي ابراهيــم المغاربه

قاسم محمد علي السناسلة

احمد صالح محمد هــديب

 

فاطمه عبد الكريم عوض ابو الحاج


داود عز الدين ادعيس المناصرة

خولة عبدالله محمد الخــطيب

فلاح صالح يونس الــريان

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "


 




 

 


 

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