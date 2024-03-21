الخميس 21-03-2024
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وفيات الخميس 21/ 3/ 2024

الخميس، 21-03-2024 06:14 ص

وفيات الخميس 21/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فاطمة عليان جلال العليمات
 مروان محمد جروان 
 اسماعيل علي مصطفى كفافي 
 حسين رضا حميد شاوه اضافة اعلان


 ياسر ابراهيم الزامل 
 محمد محمود عبدالرحمن زعرين 
 بسام محمد أبوبكر 
 منتصر مصباح أحمد الصعيدي 
 ذياب يوسف حسين المدلل 

 كمال رفقي سليمان عساف 
 بشارة فوزي امين الصراف 
 محمد فوزي محمود الحنيطي 
 نور الدين احمد عواد الرواحنة
 هند محي الدين دقاق 

 ياسمين عليان ياسين كنانة
 أمنة عبدالحميد عبدالجبار سرور 
 طلال ذيب الطويل 
 رائد زكي الغلبان 
 بسام محمود ابومرضية 

 خالد محمد علي القهوجي 
 فاطمة محمد عمر العوضي
 عبدالمحسن صافي المشايخ 
 خلف عليان الغانم 


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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