وفيات الخميس 21/ 3/ 2024

فاطمة عليان جلال العليمات
مروان محمد جروان
اسماعيل علي مصطفى كفافي
حسين رضا حميد شاوه اضافة اعلان
ياسر ابراهيم الزامل
محمد محمود عبدالرحمن زعرين
بسام محمد أبوبكر
منتصر مصباح أحمد الصعيدي
ذياب يوسف حسين المدلل
كمال رفقي سليمان عساف
بشارة فوزي امين الصراف
محمد فوزي محمود الحنيطي
نور الدين احمد عواد الرواحنة
هند محي الدين دقاق
ياسمين عليان ياسين كنانة
أمنة عبدالحميد عبدالجبار سرور
طلال ذيب الطويل
رائد زكي الغلبان
بسام محمود ابومرضية
خالد محمد علي القهوجي
فاطمة محمد عمر العوضي
عبدالمحسن صافي المشايخ
خلف عليان الغانم
انا لله و انا اليه راجعون