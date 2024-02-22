الخميس 22-02-2024
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الخميس، 22-02-2024 06:21 ص

وفيات الخميس 22/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


هلاله مشوح الجبور
فائق شاكر إبراهيم البشارات 
حسن علي محمد عابد النبالي 
محمود خالد محمود أبو صالحة اضافة اعلان


عيسى راشد مرقة 
مروان محمد صبحي حمزة 
ايفا الياس مخائيل قاقيش 
حمدي عبدالسلام الغرابلي 

 جمال فهيم سليم عنطبيل 
 سهير ناجي امين عميره 
 سميحة محمد مبارك المغربي
 ابراهيم مصطفى العناني


 خالد رشيد عبيد القدومي 
 زهيرة حامد عبدالحميد النتشة 
 احمد راشد عبد الحق الزبون
 محمد اسماعيل الشوابكة 


 جميل صالح عبدالله الدعامسة الديراباني 
 لؤي جريس نقولا عطا 
 احمد عايد خنيفس الخرابشة 
فاطمه ذياب ابو فنار
انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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