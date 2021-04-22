وفيات الخميس 22/4/2021

– ميخائيل عايد عودة العكشة
– شبلي قسطندي الطعامنة
– عمر عبدالــرزاق مفلح القواسمــة
– أيمن كريم فــارس المعايطة
– ابتسام مليح الخريشــا
– مريـــم محمد عبدالحفيظ الرجــوب
– عمر فلاح مليح الخريشــا
– عبد الفوزان البقـور
– نهى عبدالرحيم جبــارة
– خـــالد محمد عبدالله وردة
– حفيظة عبدالله ابوالعســـل
– حمدة محمود حسين بنـــي ياسين
– نجــاح يوسف أحمد السباتين
- النائب حازم المــجالي
– غازي محمد العبابنـــة
– هيثم يوسف الطــراونة
– مساعف قسطنــدي مساعف صويص
– فايز محمد عباس الضمــور
– محمد غالب شاهين الجعـبري
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "