الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 08:37 ص

وفيات الخميس 22/4/2021

وفيات


– ميخائيل عايد عودة العكشة

– شبلي قسطندي الطعامنة

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– عمر عبدالــرزاق مفلح القواسمــة


– أيمن كريم فــارس المعايطة

– ابتسام مليح الخريشــا

– مريـــم محمد عبدالحفيظ الرجــوب

– عمر فلاح مليح الخريشــا


– عبد الفوزان البقـور

 

– نهى عبدالرحيم جبــارة


– خـــالد محمد عبدالله وردة

– حفيظة عبدالله ابوالعســـل

– حمدة محمود حسين بنـــي ياسين

– نجــاح يوسف أحمد السباتين

 

- النائب حازم المــجالي


– غازي محمد العبابنـــة

– هيثم يوسف الطــراونة

– مساعف قسطنــدي مساعف صويص

– فايز محمد عباس الضمــور

– محمد غالب شاهين الجعـبري

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "


 




 

 


 

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