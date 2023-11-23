الخميس 23-11-2023
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قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

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هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

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قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

الخميس، 23-11-2023 07:17 ص

وفيات الخميس 23-11-2023

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علي علاء الدين مرتضى تحاقزيت

سناء محمود كريم الخرابشة
لمياء سليم سليمان سمور طاشماناضافة اعلان

عفاف فواز سليمان النمري

هيثم حرب طلب العزة
ساره حسين الفقعاوي

شوقي محمود الاسطل
حمدان عبد القادر الكايد العدوان
داوود يوسف فضل النجار

رمضان احمد ابو زعنونة
ربحيه موسى العسود
محمد عبدالرحمن عوض الله خليفه

محمد عبد ربه القطاونة
محمد يوسف سليم الحدوي
جهاد محمود المصري

مفلحة صالح الطلاس
مريم (نعمة) مفلح السعد العساف
حسين نايف عثمان الطحان

رفعة مصطفى العوايشة
احمد ايمان جميل مسمار
ساره حسين سالم ابو جابر

إسلام محمد أبو فنونه

محمد خليل سكر
عبدالكريم مفرج الزيود

ميسون كايد الشلول

 




 

 


 

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