الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 24-12-2020 09:03 ص

وفيات الخميس 24/12/2020

وفيات


نواف فرحان شفيق العبداللات

 

محمد احمد ربيع

عــواد مفضى عواد نشيوات

نفيسة أمين طاهر الحسينــي

جميلة سليمان داود بطارسة

كميل كمال الخوري سليــم حداد

فايزه سيف الدين محمد صــدقي

امنه عبدالرزاق النسور

جميل جريس سلامة حداد

سالم صالح سلامة الزعبي

باسم محمد عبدالفتاح الكلوب

شفيقه محمود عوده الكسابره

رجب يوسف بدوان المشايخ

احمد سالم البخــيت الشياب

عبدالكريم يوسف دغيمات

محمود ابراهيم سلامه الديراباني

اضافة اعلان
 

احمد امين موسى قطاش


خالد حسن عبدالمجيد النــجار

شويشـر سليمان العـمر المشاقبـــة


محمد سليم معيف ابوغنيـــم

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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