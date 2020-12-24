وفيات الخميس 24/12/2020

نواف فرحان شفيق العبداللات

محمد احمد ربيع



عــواد مفضى عواد نشيوات



نفيسة أمين طاهر الحسينــي



جميلة سليمان داود بطارسة



كميل كمال الخوري سليــم حداد



فايزه سيف الدين محمد صــدقي



امنه عبدالرزاق النسور



جميل جريس سلامة حداد



سالم صالح سلامة الزعبي



باسم محمد عبدالفتاح الكلوب



شفيقه محمود عوده الكسابره



رجب يوسف بدوان المشايخ



احمد سالم البخــيت الشياب



عبدالكريم يوسف دغيمات



محمود ابراهيم سلامه الديراباني

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احمد امين موسى قطاش



خالد حسن عبدالمجيد النــجار



شويشـر سليمان العـمر المشاقبـــة



محمد سليم معيف ابوغنيـــم

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



