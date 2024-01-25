وفيات الخميس 25/ 1/ 2024

فيكتوريا قسطندي ابراهيم سرحان
عائشه (ندى) زهدي هندي
خالد محمد لافي الشمايلة
نعيمه عبد الحميد دعدوش الشلالدة
حسنية محمد رشيد رداد
جبر صبري اسماعيل اخلاوي
محمود حسن عليان بربخ
فاطمة محمد قاحوش
عشيبه شتيان الفقهاء
زكريا احمد بشير
خلدون نزيه صالح العبابنة
يوسف محمد عبدالقادر البر
هند فؤاد غنام
علي صالح الدعجة
يسرى احمد ذيب قطمير
رشيدة فارس زايد العجارمة
ابراهيم هويمل السبايلة
رنده درويش محمد عواد
محمد عليان محمد المشاقبة
اكرم خالد عبدالكريم القيسي
حسني سعيد عطيه العوراني
تيسير عبد الحفيظ ياسين الرمحي
انا لله وانا اليه راجعون