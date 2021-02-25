الخميس 25-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 09:25 ص

وفيات الخميس 25/2/2021

وفيات


عبلة عبدالرزاق اسماعيل العطيات

 

عبدالرحمن شعبان العطيات

حسام الدين محمد محمد الفرج

عوني برهم عيد المشيني

مروان خلف سالم الزريقات

ابراهيم عبدالله المومنـي

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نايف الحميد ابوحمـاد


جانيت فانق بطرس جبجـي

هيلدا داود ميخائيل سنداحـة

زهية محمود حسن النبابتـة

 

يوسف راشد مرقة


سمير الياس عيد عويس

زياد جريس عودة الله الزوايده

اسماعيل احمد عبدالجواد العامري

علي إبراهيم ابوهواش

مصطفى توفيق الغنانيم

خضره محمد محمود صندوقه

 

نويران عبدالمحسن ابوالغنم


عبد يعقوب عبد ابواسبيتـان

رجيحه حسين حمدان سالم داود

طروش يوسف الفارس العتوم

ليالي علي سليمان بني يونس

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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