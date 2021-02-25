وفيات الخميس 25/2/2021

عبلة عبدالرزاق اسماعيل العطيات

عبدالرحمن شعبان العطيات



حسام الدين محمد محمد الفرج



عوني برهم عيد المشيني



مروان خلف سالم الزريقات



ابراهيم عبدالله المومنـي



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نايف الحميد ابوحمـاد



جانيت فانق بطرس جبجـي



هيلدا داود ميخائيل سنداحـة



زهية محمود حسن النبابتـة

يوسف راشد مرقة



سمير الياس عيد عويس



زياد جريس عودة الله الزوايده



اسماعيل احمد عبدالجواد العامري



علي إبراهيم ابوهواش



مصطفى توفيق الغنانيم



خضره محمد محمود صندوقه

نويران عبدالمحسن ابوالغنم



عبد يعقوب عبد ابواسبيتـان



رجيحه حسين حمدان سالم داود



طروش يوسف الفارس العتوم



ليالي علي سليمان بني يونس

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"







