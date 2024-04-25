وفيات الخميس 25/ 4/ 2024

نهيدة مرتضى سعيد يعيش
وليد حمزة محمد اللبدي
طلال فؤاد عبدالهادي حديد
محمود محمد عواد خليفة اضافة اعلان
فهمي رشدي موسى الصغير
فندية فرحان يوسف دحابره
مريم ابراهيم العايدي
محمد جمعه ابراهيم الاعمص
سميرة فايز داوود الالفي
فوزية سليمان الفقيه
محمود عبدالله النصاصرة
نصره إبراهيم أبوشريعه العبادي
محمود سعيد قيسية
حسن عيسى خاروف
منوه محمود خلف الكلوب
نعمة عبدالرحمن داود
اكرم جميل كرمول
جمال محمد نمر
حسنية توفيق عبد زيدان الجغبير
تيسير عبدالفتاح دباس
امنة حامد سلمان رضوان قديح
ماهر مرزوق ابو الحاج
انا لله و انا اليه راجعون