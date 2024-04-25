الخميس 25-04-2024
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الخميس، 25-04-2024 06:20 ص

وفيات الخميس 25/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


نهيدة مرتضى سعيد يعيش
 وليد حمزة محمد اللبدي 
 طلال فؤاد عبدالهادي حديد 
 محمود محمد عواد خليفة اضافة اعلان

 فهمي رشدي موسى الصغير


 فندية فرحان يوسف دحابره
 مريم ابراهيم العايدي 
 محمد جمعه ابراهيم الاعمص 
 سميرة فايز داوود الالفي 
 فوزية سليمان الفقيه 

 محمود عبدالله النصاصرة
 نصره إبراهيم أبوشريعه العبادي
 محمود سعيد قيسية 
 حسن عيسى خاروف 
 منوه محمود خلف الكلوب 

 نعمة عبدالرحمن داود 
اكرم جميل كرمول
جمال محمد نمر
حسنية توفيق عبد زيدان الجغبير
تيسير عبدالفتاح دباس




امنة حامد سلمان رضوان قديح
ماهر مرزوق ابو الحاج


انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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