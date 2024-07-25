 
الخميس 2024-07-25 10:17 ص
 
 

وفيات الخميس 25-7-2024

البقاء لله
البقاء لله
الخميس، 25-07-2024 07:57 ص

 

 محمد صالح بهاء الدين الشيشاني

 

سميح كمال ابو حطب


عدنان جميل الهترية


سامر سلطان حمزه الشريدة


صدقي يوسف سعيد أبولاوي


سمير أنطون جميل بدر

فائق فرحان سليمان بطارسه

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

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