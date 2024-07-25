وفيات الخميس 25-7-2024

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697436 محمد صالح بهاء الدين الشيشاني سميح كمال ابو حطبعدنان جميل الهتريةسامر سلطان حمزه الشريدةصدقي يوسف سعيد أبولاويسمير أنطون جميل بدرفائق فرحان سليمان بطارسه إنا لله وإنا إليه راجعون اقرأ أيضاً وفاة عازف بصعقة كهربائية أمام الجمهور بعد غياب سنوات ... راشد الماجد يعود بـ14 أغنية في "استحالة" منها قصيدة لنزار قباني مبلغ "خيالي" لسيلين ديون مقابل أداء أغنية واحدة في افتتاح أولمبياد باريس مي كساب تحيي ذكرى رحيل والدها الأولى بكلمات مؤثرة مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة وفيات الأربعاء 24-7-2024 وفيات الثلاثاء 23-7-2024 وفيات الاثنين 22-7-2024 وفيات الأحد 21-7-2024