الخميس 28-12-2023
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جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

الخميس، 28-12-2023 06:14 ص

وفيات الخميس 28/ 12/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


عبدالرحمن العظامات

كيفورك واهي كيفورك زرنكيان


نبيل اسحق ابو سعد


ناظم علي صايل ابو محسناضافة اعلان



منوى أيوب جويحان


محمد وهبي عطعوط


فارس موسى سليمان الوريكات


عبدالله حافظ ابراهيم


حسان عبد القادر قمحية


عادل ابراهيم خريشة النتشة


انعام توفيق أبوسماقة المشاقبة


عائشة محمد السوطري


نوال عيسى الزعبي


سعدية علي طرخان


منير مصطفى رجب أبزاخ


ذياب سعيد عبدالله عبد الرحمن


محمد الاسعد مسعد


مريم يوسف الحاج حسن اسليم


ميسر مصطفى علي الشومري


محمد حسن علي شعبان


نواف صايل محمد العقاربه


محمد ابراهيم عبدالقادر الكريمين


أحمد صالح قدح


معاويه عبد الكريم الرجا المرعي


ماهر سليم ابو الديوك


باسمة صبحي حمدان قاسم الحاج يحيى


 عيد سليمان ابو صعيليك 


 اسماعيل محمد سعيد الشولي 


 مصطفى أحمد الصواف 


 نادرة عيسى أبو عيطة 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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