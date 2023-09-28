الخميس 28-09-2023
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وفيات الخميس 28/ 9/ 2023

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الخميس، 28-09-2023 06:05 ص

وفيات الخميس 28/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


دلال عبد اللطيف هلال

يسرى مصطفى سليمان

حسن حجازي

محمود شحادة الفقهاء

محمد جهاد محمد نجم الدويرياضافة اعلان


واصف شفيق واصف عطاالله

رجا سامي سعد

نضال موسى شحدة عمرو


فلسطين احمد خليل عدوي

جمعه سالم عطالله الديراباني

فراس خالد عواد الخريسات


يزن هيثم أديب مكي


مهند غالب يعقوب العجيلات


فضيه عيد ارتيمة

زبيدة روحي العشي

رائدة عبدالكريم عبدربه الرعود

نعمة عثمان مسلم عثمان الفالوجي

ابتسام عبدالرزاق خضر خليفه

مريم خالد مصطفى الدوخ

أسامة محمد قانساوه ساغة

نجمة سلامة ابو الجمال المسالمة

جودي فوزي النجار

 انا لله و انا اليه راجعون 



 




 

 


 

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