وفيات الخميس 30-11-2023

ناديا رياض مضحي صرار
انتصار خليل إبراهيم البواب
عاصي العبد احمد حماد
جميلة سليمان ابراهيم معمر
كليمنص فريد الياس المصري
ريماس حمزة المرشد
عمر محمد الزاهري
فؤاد شمس الدين قشحة
خديجة حسن الملكاوي
جابر أحمد الحجي الخراشقة
محمد عبدالرحيم مطيع سنونو
نجيه غريفي
رجاء صبحي عبدالله صالح
زياد فؤاد عادل عبدالهادي
مهدي عدنان محسن
صالح احمد صالح عيد القاضي
زيد ياسر عيسى الطويل
إسماعيل مصطفى محمد
أحمد محمد أبو أصفر
طلال محمود نايف براهمة
حلوة صالح زيادة
عليا علي صبيحات
زريفة زهدي شعبان
إليس عواد شتيوي النبر
حكمت إبراهيم عثمان نمروقة