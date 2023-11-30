الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة

روسيا تدعو إلى وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة

3 إصابات بحوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

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مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الخميس، 30-11-2023 07:11 ص

وفيات الخميس 30-11-2023

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انتصار خليل إبراهيم البواب


عاصي العبد احمد حماد
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