وفيات الخميس 4/ 1/ 2024

موسى حسن مصطفى قانوح
رفعت غالب ابراهيم فاخوري
محمود محمد اسماعيل محمد ابو عواد
خالد عطوة السميري
خلدون ماجد خالد النوباني
عمر محمد عبد الهادي ياغي
نعمات عبد الرحيم سليمان أبو طالب
طلال كمال محمود وِرق
مها سليم ابو عيسى
اسمهان احمد عبداللطيف العزه
منى سعد الخوري سويلم قاقيش
ابتسام الشيخ سالم الحياصات
أحمد محمود أبو دبوس
محمد احمد احمد داود
حياة امين الخطيب
معزوزة صالح عبدالهادي
محمود محمد حمدان
سميح محمد بشير الشعار
الهام ابراهيم عليان الحنيطي
حمزة محمد كريم البطوش
خليل مسلم العدينات
ضياء احمد كامل حجه
حفصة شفيق معين عزوقة
عبدالله سليمان الشنيكات
انا لله و انا اليه راجعون