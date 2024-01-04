الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-01-2024 06:02 ص

وفيات الخميس 4/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01



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رفعت غالب ابراهيم فاخوري
محمود محمد اسماعيل محمد ابو عواد
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معزوزة صالح عبدالهادي


محمود محمد حمدان
سميح محمد بشير الشعار
 الهام ابراهيم عليان الحنيطي 
 حمزة محمد كريم البطوش 


خليل مسلم العدينات
ضياء احمد كامل حجه
حفصة شفيق معين عزوقة
عبدالله سليمان الشنيكات


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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