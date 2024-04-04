وفيات الخميس 4/ 4/ 2024

الياس شكري سليمان قسيسية
سمير ناجي رزق الله قموة
تمام نقولا سويلم دبابنة
أميرة مفلح إبراهيم عوَجاناضافة اعلان
زينب عبدالقادر الذيبة
يوسف داود العطاطرة
رفيقه صابر ابو زينة
محمد رفيق مرشد درويش البرغلي
ساره احمد محمود ادعيس
فؤاد محمد رشيد علي صالح
عثمان محمد سليمان الرمامنه
محمود عبدالله علي عوض
هيام داهود ابو خلف
محمد محمود التل
عمر حسن حميده
معتصم صالح عبدالقادر الفقهاء
رشا يوسف ابوعيشة
باسمه بكر توفيق العمري
باسل بلال احمد عبدالفتاح القريوتي
احمد فائق الحاج احمد عمران
إيمان محمد أحمد الهباشين العوامله
انا لله وانا اليه راجعون