الخميس 04-04-2024
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الخميس، 04-04-2024 06:13 ص

وفيات الخميس 4/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


الياس شكري سليمان قسيسية
سمير ناجي رزق الله قموة
تمام نقولا سويلم دبابنة
أميرة مفلح إبراهيم عوَجاناضافة اعلان


زينب عبدالقادر الذيبة
يوسف داود العطاطرة
رفيقه صابر ابو زينة
محمد رفيق مرشد درويش البرغلي
ساره احمد محمود ادعيس

فؤاد محمد رشيد علي صالح
عثمان محمد سليمان الرمامنه
محمود عبدالله علي عوض
هيام داهود ابو خلف

محمد محمود التل
عمر حسن حميده
معتصم صالح عبدالقادر الفقهاء
رشا يوسف ابوعيشة


باسمه بكر توفيق العمري
باسل بلال احمد عبدالفتاح القريوتي
 احمد فائق الحاج احمد عمران 
 إيمان محمد أحمد الهباشين العوامله 


انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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