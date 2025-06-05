الخميس 2025-06-05 08:13 ص
 

وفيات الخميس 5-6-2025

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البقاء لله
 
الخميس، 05-06-2025 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 2025/6/5:اضافة اعلان


مروان سميح عبدالرحمن طوقان
طه التل
الحاج إبراهيم الفواعير
الدكتور عبدالرحيم ابو سويلم (أبو أحمد)
فخري الخواجا (أبو عواد)
الحاجة مريم المومني (أم مصطفى)
الحاجة مريم قاسم (أم ماهر)
الحاج إبراهيم الفاعوري
يسرى محمود الصوالحة (ام سلطان)
عبدالرحيم عليان ابوسويلم

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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