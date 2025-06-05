وفيات الخميس 5-6-2025

مروان سميح عبدالرحمن طوقان
طه التل
الحاج إبراهيم الفواعير
الدكتور عبدالرحيم ابو سويلم (أبو أحمد)
فخري الخواجا (أبو عواد)
الحاجة مريم المومني (أم مصطفى)
الحاجة مريم قاسم (أم ماهر)
الحاج إبراهيم الفاعوري
يسرى محمود الصوالحة (ام سلطان)
عبدالرحيم عليان ابوسويلم
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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