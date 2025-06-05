وفيات الخميس 5-6-2025

07:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733351 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 2025/6/5: اضافة اعلان





مروان سميح عبدالرحمن طوقان

طه التل

الحاج إبراهيم الفواعير

الدكتور عبدالرحيم ابو سويلم (أبو أحمد)

فخري الخواجا (أبو عواد)

الحاجة مريم المومني (أم مصطفى)

الحاجة مريم قاسم (أم ماهر)

الحاج إبراهيم الفاعوري

يسرى محمود الصوالحة (ام سلطان)

عبدالرحيم عليان ابوسويلم



إنا لله وإنا إليه راجعون.