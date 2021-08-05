وفيات الخميس 5/8/2021

منى علي عبدالله المناصير
معن محمد بيضون
يونس قاسم الريالات
علي راشد هلال المرشد
فتحية علي موسى السطري
مفلح ضفيدع السنيد
اخلاص يوسف الفاخوري
فاطمة سليمان جرادات
رسمي سجيع قاسم
امين احمد سرداح
محمد سليمان الروسان
جمال عبدالقادر الفار
حسين صالح الرجا الغنانيم العبادي
محمد سليم الصالح الخطاطبه
عبدالله محمد ابوسعد
امونة علي اسماعيل صالح
نعيمة محمد موسى غنيمات
نبيل حسنين المالطي
طلال قاسم الطوالبة
محمد سالم الرفايعــة
محمد يحيى فرحان البطاينــة
صبحي عزام عيسى الــعزام
محمد طاهر زيد الكيلاني
"إنا لله وإنا إليه راجعون"