الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : إعطاء ما يقارب 600 ألف جرعة لقاح الأسبوع الماضي في المملكة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

شكوى من شارع خطير في بلعما

اعتماد 3 جامعات أردنية لدراسة الطلبة القطريين

الأردن يشارك باجتماع دولي لترويج البترا سياحيا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

وفيات الخميس 5/8/2021

إدارة السير تدعو إلى استخدام طرق بديلة في عمّان

موجة الحر ترفع الاحمال الكهربائية الى 3210 ميجا واط

تعميم البروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس الأحد

الخميس، 05-08-2021 10:31 ص

وفيات الخميس 5/8/2021

وفيات


منى علي عبدالله المناصير

معن محمد بيضون

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يونس قاسم الريالات

علي راشد هلال المرشد

فتحية علي موسى السطري

 

مفلح ضفيدع السنيد

اخلاص يوسف الفاخوري

فاطمة سليمان جرادات


رسمي سجيع قاسم

امين احمد سرداح

محمد سليمان الروسان

جمال عبدالقادر الفار

حسين صالح الرجا الغنانيم العبادي

محمد سليم الصالح الخطاطبه

عبدالله محمد ابوسعد

امونة علي اسماعيل صالح

نعيمة محمد موسى غنيمات

نبيل حسنين المالطي

طلال قاسم الطوالبة

محمد سالم الرفايعــة

محمد يحيى فرحان البطاينــة

صبحي عزام عيسى الــعزام

محمد طاهر زيد الكيلاني

 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"


 




 

 


 

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