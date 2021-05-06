وفيات الخميس 6/5/2021

نزيه عبداللطيف عبدالهــادي
وضحه عبد ربه ابوعيشة الديراباني
خيري يعقوب الخوري سليمان عماري
حنان محمد السعد البطاينــة
للي جليل موسى شعبان
سامي شحادة الرجوب
توفيق جورج عيسى أبوعيطة
محمد موسى المراشدة الزعــبي
نعيم احمد حلوة
عماد رباح محمود دحبــور
عادل حسين محمود غانم
محمد عبدالغني حسان
جمال رفيق عبدالفتاح طبيلة
جودت رشيد ابوعاشــور
مريم عبدالرحمن عويد الشلول
علي فياض قويدر الغنانيــم
مصطفى حسين عقله مقــدادي
سالم احمد الكـوري
صالح حامد عايد الأريش الفاعــوري
محمــود يوسف عواد العمله
سميرة محمد تركي الشـرع
عنتر طه ياســين
"إنا لله وإنا إليه راجعون"