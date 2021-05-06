الخميس 06-05-2021
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أسعار الذهب الخميس 6/5/2021

وزارة الطاقة : طرح عطاء نقل النفط من العراق للاردن

برنامج الوكيل .. دعوة للالتزام بالإجراءات الصحية في العيد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

بورصة موسكو عند مستويات تاريخية

الصحة العالمية تشيد بالقرار الأميركي رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

الأردنيون يودعون ' الجمعة الأخيرة' في شهر رمضان

الاحتلال يقرر اغلاق باب العامود وعدة احياء في القدس

بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري

الخميس، 06-05-2021 10:20 ص

وفيات الخميس 6/5/2021

وفيات


نزيه عبداللطيف عبدالهــادي

وضحه عبد ربه ابوعيشة الديراباني

خيري يعقوب الخوري سليمان عماري

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حنان محمد السعد البطاينــة

للي جليل موسى شعبان

 

سامي شحادة الرجوب

توفيق جورج عيسى أبوعيطة

محمد موسى المراشدة الزعــبي

نعيم احمد حلوة

عماد رباح محمود دحبــور

عادل حسين محمود غانم

محمد عبدالغني حسان

جمال رفيق عبدالفتاح طبيلة

جودت رشيد ابوعاشــور

مريم عبدالرحمن عويد الشلول

علي فياض قويدر الغنانيــم

مصطفى حسين عقله مقــدادي

سالم احمد الكـوري

صالح حامد عايد الأريش الفاعــوري

محمــود يوسف عواد العمله

سميرة محمد تركي الشـرع

عنتر طه ياســين

 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"


 




 

 


 

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