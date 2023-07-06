وفيات الخميس 6-7-2023

مطلب حامد عبدالله الياسين السليحات
عروبة علي محمد المومني
مهند عبدالحميد ريان
حليمة مطلق الحاج عبدالله ابورمان
نزيهة سعيد عبدالله جلال
محمد مقبل سعد الجنيدي
ناجي عبود جريس مبارك
مروان صليبا سليم السلايطة
محمد سعد الدين برجوس
سميرة عبدالله العايد الدبابنة
عصمت عبد الرؤوف فياض
رقية مزلوه الربيحات
نادر محمد صالح دردرو
حياة هويمل البحري
عيسى عبدالنبي الحطبة
امينة محمد الشوابكة
عطاف إسماعيل حقروص
محمد سلمان مضعان ابوصيام
عبدالمجيد عبدالله مفلح الحياري
عبدالمحسن محمود المطر
فايز ابراهيم خليل البيروتي
نورما فايز عبدة نقولا
انا لله و انا اليه راجعون