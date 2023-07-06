الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 06:47 ص

وفيات الخميس 6-7-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


مطلب حامد عبدالله الياسين السليحات 
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 عبدالمجيد عبدالله مفلح الحياري 
 عبدالمحسن محمود المطر


فايز ابراهيم خليل البيروتي
نورما فايز عبدة نقولا

انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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