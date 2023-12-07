الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وفيات الخميس 7-12-2023

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الخميس، 07-12-2023 01:57 ص

وفيات الخميس 7-12-2023

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ابراهيم عبدالمجيد عبدالرحيم اللهيمق

بهية محمود ملك

 

محمد أيمن شاكر الزبن

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صالح رجب الجخلب

 

صلاح سعيد موسى عبد المهدي

حنان داوود احمد زيديه

 

محمد فؤاد عرابي

جبر مرزوق مرزق ابوزايد

 

خولة سالم البرغوثي

غزاله ابراهيم سليمان

 

رستم محمد مملوك

حياة سعيد فيضي

 

جودت جبر البرغوثي

فوزيه يوسف سليم غرايبة

 

علي عبدالكريم الحسن الجزازي

نهلا محمود الموسى

 

زينب عبدالعال عبدالفتاح القبلاوي

عطا جوده العيد المناصير

 

صبحه عبدالكريم الطلب المهيرات

لطفي سيد ابوزيد

 

عبيده خلف العطايا

محمد موسى خليل جوده العامري

 

تيماء بشار محمد صالح سعادة

تفاحة يوسف محمد الطريني

 

ماجد اكرم عيسى دودين

ريمه سلامة العايد الخضير

 

ريما وديع يوسف البقلي

انا لله و انا اليه راجعون .

 

 




 

 


 

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