وفيات الخميس 7-12-2023

ابراهيم عبدالمجيد عبدالرحيم اللهيمق
بهية محمود ملك
محمد أيمن شاكر الزبن
صالح رجب الجخلب
صلاح سعيد موسى عبد المهدي
حنان داوود احمد زيديه
محمد فؤاد عرابي
جبر مرزوق مرزق ابوزايد
خولة سالم البرغوثي
غزاله ابراهيم سليمان
رستم محمد مملوك
حياة سعيد فيضي
جودت جبر البرغوثي
فوزيه يوسف سليم غرايبة
علي عبدالكريم الحسن الجزازي
نهلا محمود الموسى
زينب عبدالعال عبدالفتاح القبلاوي
عطا جوده العيد المناصير
صبحه عبدالكريم الطلب المهيرات
لطفي سيد ابوزيد
عبيده خلف العطايا
محمد موسى خليل جوده العامري
تيماء بشار محمد صالح سعادة
تفاحة يوسف محمد الطريني
ماجد اكرم عيسى دودين
ريمه سلامة العايد الخضير
ريما وديع يوسف البقلي
انا لله و انا اليه راجعون .