وفيات الخميس 8/4/2021

عدله محمد حسن جعفر

سامي مفضــي سليمان مقطش

محمد خلف التـــل



كريم فوزي يوســف عصفور



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دارين معاوية القدومي



ليلي يعقوب جميعان



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فهمي خليل جــعاره الديراباني



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رفيق محمد ابودية عبيد القدومي



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عبدالله محمد محفوظ أبومحفوظ



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"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"