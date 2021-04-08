الخميس 08-04-2021
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بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

الخميس، 08-04-2021 10:38 ص

وفيات الخميس 8/4/2021

وفيات


عدله محمد حسن جعفر

 

سامي مفضــي سليمان مقطش

 

محمد خلف التـــل

كريم فوزي يوســف عصفور

زهير طلال باكيـــر نارمــوق

مارسيل طناس منصـــور

دارين معاوية القدومي

ليلي يعقوب جميعان

محمد زعل فهد السعيد المناصير

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فهمي خليل جــعاره الديراباني


علي حسن مكيد المغاريـــز

سالم محمود العوض الشويات

اليانور سعد سلامة سويدان

علي محمود الغرام

احمد يوسف المحادين

 

امل عبدالله جريس العكروش


رفيق محمد ابودية عبيد القدومي

سعد موسى النافع

محمد شعبان الغزاوي

عطا عبدالكريم الفاعـــوري

منال ذياب إبراهيـــم

ازدهار موسى مسلم

عبدالمجيد صبح الجعافره

فهمي محمود مصطفى سويلم

 

رياض عسكر الهميسات


بسام خليل احمد الفــرج الدباس

منصور محمود ابورمـــان

عبدالكريم عبدالجليل النجادات

نجاة موسى محمد كري

طلال حماده الأمعري

عبدالله محمد محفوظ أبومحفوظ

 

مريم محمد المدادحة


سلامه محمد الددا

حسيبه خالد عيسى سلامه

مشاري محمود الزريقــات

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون" 

 




 

 


 

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