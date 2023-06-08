الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 06:08 ص

وفيات الخميس 8-6-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


هاشم صالح حماد
منى علي عبد القادر رمضان


حمزة احمد جدوع
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فريد طه عليان


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مريم بكر رضوان الصالحي
أمية (أميمة) زكريا ضابط قوطة


محمد منصور جرادات
جمال ابراهيم غربية
آمنة تايه عليان


إنا لله وإنا إليه راجعون 


 




 

 


 

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