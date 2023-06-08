وفيات الخميس 8-6-2023

هاشم صالح حماد
منى علي عبد القادر رمضان
حمزة احمد جدوع
حمزة حمد الراشد الحويان
يوسف سعيد صادق زيد الكيلاني
عدنان عبد الرحمن شاهين
عبدالجبار رشيد عبدالقادر العتيلي
أنيسة سليم عقلة الكفوف
سبأ محمد كامل الشرايعه
عبدالرزاق عارف الشريف
ميسر ابراهيم الخواجا
سليمان اسماعيل اللهواني
بسام توفيق حسن صالح
نجاح عبد الحميد السعود
امينة سليمان الهريشات
محمد يوسف أبو صفية
حسن محمد علي الملكاوي
جميل عبد احمد العيساوي
فريد طه عليان
محمد اسماعيل ابو هدهود
مريم بكر رضوان الصالحي
أمية (أميمة) زكريا ضابط قوطة
محمد منصور جرادات
جمال ابراهيم غربية
آمنة تايه عليان
إنا لله وإنا إليه راجعون