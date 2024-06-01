وفيات السبت 1 /6 / 2024

عبدالرزاق ابو عرابي العدوان
محمد عبداللطيف العلي
علي الحوراني
شريفة كايد النبابتة
عمر محمد خميس جبراناضافة اعلان
حنين نبيل أبو مغلي
لويس فؤاد انضوني بطشون
ريما نواف نايف ابو شقارة
عبدالرحمن عمر ريان
نعيم عبدالفتاح عواد الحوامده
عصام ابراهيم محمد قطوس
رحاب حسين عبدالغفور عاصي
مهدية فهمي عبدالكريم ابوالرُّب
مريم ذيب عفانه
ياسر موسى عوض قريق
وصفيه حرب حمدان النصيرات
مراد احمد سليمان ملحم
احمد عدنان حسين المصري
منى حميدان حسن حميدان
عبداللطيف عبدالجواد أبو شهاب
ابراهيم احمد طه
محمود نصار الشواهين
انا لله و انا اليه راجعون