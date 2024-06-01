السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

1662 شقة و1183 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

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السبت، 01-06-2024 06:34 ص

وفيات السبت 1 /6 / 2024

انا لله


عبدالرزاق ابو عرابي العدوان
محمد عبداللطيف العلي
علي الحوراني
شريفة كايد النبابتة

عمر محمد خميس جبراناضافة اعلان

حنين نبيل أبو مغلي
لويس فؤاد انضوني بطشون
ريما نواف نايف ابو شقارة
عبدالرحمن عمر ريان

نعيم عبدالفتاح عواد الحوامده
عصام ابراهيم محمد قطوس
رحاب حسين عبدالغفور عاصي
مهدية فهمي عبدالكريم ابوالرُّب
مريم ذيب عفانه


ياسر موسى عوض قريق
وصفيه حرب حمدان النصيرات
مراد احمد سليمان ملحم
احمد عدنان حسين المصري
منى حميدان حسن حميدان

عبداللطيف عبدالجواد أبو شهاب
ابراهيم احمد طه
محمود نصار الشواهين


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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