السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

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السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

السبت، 10-02-2024 06:36 ص

وفيات السبت 10/ 2/ 2024

انا لله



زاهره توفيق احمد عرفات

سوزان طنوس سلوم حصني


اسامة معين برهان شريم


عاقلة احمد عبدالرحمن نصاراضافة اعلان



غسان محمد سبيتاني


مفيد خليل سكر


سامي توفيق يوسف سلمان


فرحة (جميلة) يعقوب اسعد حداد


محمد ناصر المشارفة


هند سلامة أيوب تادرس


فاروق احمد عبد السلام الحوت
هرمينه جورج كرابيت كابلانيان


منصور جبر حماد ابو خيشة


حسن احمد محمود الجمل


زيور يحيى إدريس دودوخ


نفل ابراهيم الصالح الحمود


محمد عبدالله عوده


سميرة عبدالله ناصر


موسى عزت موسى عبد الكريم


عبدالله حلمي حجاج


نسيم غانم العجارمه


عماد أحمد أبو عاهور


انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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