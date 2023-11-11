السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

تنبيه من اللواء فايز الدويري

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شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات فجر اليوم

تشريد مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين والاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية يوم الاحد - تحذيرات

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

وفيات السبت 11/11/2023

سفراء يقفون دقيقة صمت في الأمم المتحدة حدادا على ضحايا غزة

توقف خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات

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شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات فجر اليوم

السبت، 11-11-2023 07:03 ص

وفيات السبت 11/11/2023

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‎ سعيد احمد سعيد الحاج حسن
عزت فهمي حسن مطر
زهير عبد الحليم العوايشة

يوسف خالد عيسى ابوعواد
يوسف عيسى حسن عابد

عمر امين زعرب
خليل احمد القيسي

أيمن عدنان حافظ بدر النابلسي
خالد عواد العويسي

محمد عبدالمجيد العربيات
خضر حسين عيد بالو

سعد محمد مقبول الطلافيح
امنة عبدالسلام عرباس

وليد صبحي محفوظ
خالد محمد ابراهيم ابو خلف

داود عبدالفتاح الخياط
عبدالله محمد خلف العريمي

علي موسى ابووردة
جمله هلال الدروبي


رعد إبراهيم العطيات
راما طارق محمد علي المزرعاوي

جميله محمود الصيران المناصير
عايد عبدالكريم مجاهد التميمي

أمينة لطفي عزيز

اضافة اعلان

عمر عبدالعزيز يونس مقداد

ختام سالم خليف فنش الزبون



 




 

 


 

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