وفيات السبت 11/11/2023

سعيد احمد سعيد الحاج حسن
عزت فهمي حسن مطر
زهير عبد الحليم العوايشة
يوسف خالد عيسى ابوعواد
يوسف عيسى حسن عابد
عمر امين زعرب
خليل احمد القيسي
أيمن عدنان حافظ بدر النابلسي
خالد عواد العويسي
محمد عبدالمجيد العربيات
خضر حسين عيد بالو
سعد محمد مقبول الطلافيح
امنة عبدالسلام عرباس
وليد صبحي محفوظ
خالد محمد ابراهيم ابو خلف
داود عبدالفتاح الخياط
عبدالله محمد خلف العريمي
علي موسى ابووردة
جمله هلال الدروبي
رعد إبراهيم العطيات
راما طارق محمد علي المزرعاوي
جميله محمود الصيران المناصير
عايد عبدالكريم مجاهد التميمي
أمينة لطفي عزيز
عمر عبدالعزيز يونس مقداد
ختام سالم خليف فنش الزبون