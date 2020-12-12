وفيات السبت 12/12/2020

هيلة خلف فواز الخصاونة
طارق عبدالرحمن حسين الحجـــاوي
عاطف سلمان عيد ايــوب
"محمد وليد" عبدالمجيد خرفــان
محمــد علي محمود طلفاح
فراس شاهر عودة الريحاني
محمد ذياب محمود حماد
يعقوب عبدالرحمن الزوغة
فتحية محمد حسن زرزر
صالح مراد وشي أرسلان
هدى حسن محمد الشامي
مصطفى عبدالكريم ابو دواس
مهند عوض ارشيدات
حسن حسين محمد الحجــوج
محمد عبدالله فلاح الزعبي
رائد عبداللطيف صالح التلي
ريمون جورج ســلطانين
عبدالحافظ عبدالكريم بوزية
نهاد عبدالقادر عليــان
حليمة سليمان عيد الشعـراء
أمين فالح اللوزي الخوالدة
بسمــة ناجي محمد الحاج اسماعيل
عدنان محمد سعيد السعايدة
سلمــان يوسف الغريب العلوان
أحمد محمود حمد
يوسف محمد سليمان العموش
حسين موسى نهنوش
" إنا لله وإنّا إليه راجعــون "