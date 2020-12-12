السبت 12-12-2020
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التربية تنشر البروتوكول الصحي للامتحان التكميلي

وفيات السبت 12/12/2020

أسعار الذهب السبت 12/12/2020

ارتفاع طفيف على الحرارة

تونس : 43 وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تسجل 280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تنشر تطورات الحالة الوبائية بالاردن

غزة: تسجيل 400 إصابة جديدة بـ"كورونا"

السبت، 12-12-2020 10:14 ص

وفيات السبت 12/12/2020

وفيات


هيلة خلف فواز الخصاونة

 

طارق عبدالرحمن حسين الحجـــاوي

عاطف سلمان عيد ايــوب

"محمد وليد" عبدالمجيد خرفــان

محمــد علي محمود طلفاح

فراس شاهر عودة الريحاني

محمد ذياب محمود حماد

يعقوب عبدالرحمن الزوغة

فتحية محمد حسن زرزر

صالح مراد وشي أرسلان

هدى حسن محمد الشامي

مصطفى عبدالكريم ابو دواس

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مهند عوض ارشيدات


حسن حسين محمد الحجــوج

محمد عبدالله فلاح الزعبي

رائد عبداللطيف صالح التلي

 

ريمون جورج ســلطانين


عبدالحافظ عبدالكريم بوزية

نهاد عبدالقادر عليــان

حليمة سليمان عيد الشعـراء

أمين فالح اللوزي الخوالدة

بسمــة ناجي محمد الحاج اسماعيل

 

عدنان محمد سعيد السعايدة


سلمــان يوسف الغريب العلوان

أحمد محمود حمد

يوسف محمد سليمان العموش

حسين موسى نهنوش

 

" إنا لله وإنّا إليه راجعــون "



 




 

 


 

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