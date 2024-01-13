السبت 13-01-2024
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مخطط أميركي للإضراب بعد مرور 100 يوم على الحرب

الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن اليوم

نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل

انتشال جثامين 20 شهيدا في حي الدرج بغزة

الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023

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كم بلغت أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم ؟

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الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

السبت، 13-01-2024 06:05 ص

وفيات السبت 13/ 1/ 2024

انا لله


نبيلة محمد بدوي عليان


لينا وسيم جريس داؤد


صبحية عبداللطيف يوسف القدومي

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جميل محمود خضر حموده


سليم اسماعيل اسعد الراميني


عادل نمر مصطفى جابر اللحام


محمد عقله المصري


احمد حسين احمد الحايك


عبدالرحمن محمد الفطافطة


محمود ابراهيم عكاب الدهلكي


محمد زعل عبدالحافظ الفراج


عبدالكريم ابراهيم حسن مزهر


فضى محمد عيسى الجدعان


إنتصار عبدالجليل عواد ابوالربع


زبيده ناجي حسن ابو خياره


زيد غازي جديتاوي


حسام نديم البني


كامل محمد كامل الفقيه


عبد الرحمن سليم بن طريف


عمران احمد الحاج حسن مقون


أسعد نجيب زهران


محمد عوض شتيوي الكعابنه


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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