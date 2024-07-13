وفيات السبت 13/ 7/ 2024

نعمة محمد مصطفى عبدالله زايد
زكية سعيد جبر الطويل
محمد سامي عبد الرزاق المحتسب
عبدالحميد محمود الحامد العدواناضافة اعلان
ندى عبده عبد الله عباسي
فوزية عثمان إبراهيم جعارة
ابراهيم احمد عبد الرحمن عوض
الله الكسابرة الديرباني
تيسير حسن سعد بدير
فاطمه احمد مصطفى احمد الكسابره
طارق عايد عواد النعيمات
محمد صالح المحمود
أحمد محمد عثمان أبو عاقلية
ميسر محمود عباس العزة
نمر أحمد الحاج قاسم قدومي
محمد محمود أحمد (أبو حديد)
سلامة نخلة النبالي
زين عبدالرحمن علي الرب
ايمان هشام منسي
حليمه سميه يوسف محمد عبد المهدي
سارة محمد ايوب مسلم الكسابرة
مريم ابراهيم يعقوب صوالحة
انا لله و انا اليه راجعون