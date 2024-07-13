السبت 13-07-2024
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السبت، 13-07-2024 06:11 ص

وفيات السبت 13/ 7/ 2024

انا لله



نعمة محمد مصطفى عبدالله زايد
زكية سعيد جبر الطويل
محمد سامي عبد الرزاق المحتسب
عبدالحميد محمود الحامد العدواناضافة اعلان

ندى عبده عبد الله عباسي


فوزية عثمان إبراهيم جعارة
ابراهيم احمد عبد الرحمن عوض
 الله الكسابرة الديرباني
تيسير حسن سعد بدير
فاطمه احمد مصطفى احمد الكسابره

طارق عايد عواد النعيمات
محمد صالح المحمود
أحمد محمد عثمان أبو عاقلية
ميسر محمود عباس العزة
نمر أحمد الحاج قاسم قدومي
محمد محمود أحمد (أبو حديد)

 سلامة نخلة النبالي
زين عبدالرحمن علي الرب
ايمان هشام منسي
حليمه سميه يوسف محمد عبد المهدي
سارة محمد ايوب مسلم الكسابرة
مريم ابراهيم يعقوب صوالحة

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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