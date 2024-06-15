السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 15-06-2024 06:10 ص

وفيات السبت 15/ 6/ 2024

انا لله



يوسف كايد النواجي
منى عبدالكريم الجعفري
ديما عطالله كريم الدويكات
طه جمعة الدوايمة
رجيحة يوسف سالم الصادوداضافة اعلان

اولغا جورج بيتر رودنكو
نايف اندراوس المدانات


علاء احمد يونس الهليس
رجائي عيسى ميخائيل حتر
قسطنطين سعاد الدباغ
أمل سالم عوض الله
سليمة يعقوب موسى الشماع

إنتصار حمزة عباس
سعيد عبد الحافظ علي حسين الدعامسة
علي محمد علي الدرباشي
فاطمة جمعة سلامة ابو صعيليك
عناد عيسى ابو صوي
محمد ربحي عبدالله دغمش


هاجر محمد خليل العمايرة
فريال بهاء الدين علي الغضبان
نجاح حسن محمد الصوص
يامنة سالم سليم خطاب
هالة سميح عبدالرحمن طوقان
زهير منصور سليم بطارسة
يحيى خلف ادربيس القرامسه


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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