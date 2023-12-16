السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

هذا ما قاله ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة

اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات أميركية ألمانية حول الأوضاع في غزة

"أنصار الله" تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد - تفاصيل

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وفيات السبت 16/ 12/ 2023

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

البيت الأبيض: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة مفجع ومأساوي

واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

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اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

السبت، 16-12-2023 06:19 ص

وفيات السبت 16/ 12/ 2023

انا لله


وداد عبدالخالق التميمي
عوض محمد رصرص
عبدالرحيم محمد شاكر عودة


ابراهيم علي نشوان
أحمد حسن عجوه الرواشدة
محمد غالب خلف

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محمود خالد عليان
مصباح أحمد صالح قاسم عدوان
احمد علي سليمان فرغل بني مصطفى
محمد حماد الشوملي


آلاء داود مصطفى جمعة
روان عمر حماد قفاف
حمود محمد الفرحان الأحمد خريسات


فاطمة محمد مصطفى عوض الله
جودي حافظ عبدالقادر زراقو جابر
يونس ابراهيم البشير


موسى سلمان أبو ختلة
اسماعيل حرب عطية حمد
علي يوسف النصرالله الفاعوري


سمير عبدالعزيز علي الغولة
خليل إبراهيم محمد مصطفى
صالح احمد نمر ابو شيخه الطوباسي
كرم سيمون مشرف طاشمان


هند حسن ديراني
اسماعيل محمد حسن أبو نجا
رابعة حمودة أبوعريش


محمد السيد أبوحماد

إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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