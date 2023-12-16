وفيات السبت 16/ 12/ 2023

وداد عبدالخالق التميمي
عوض محمد رصرص
عبدالرحيم محمد شاكر عودة
ابراهيم علي نشوان
أحمد حسن عجوه الرواشدة
محمد غالب خلف
محمود خالد عليان
مصباح أحمد صالح قاسم عدوان
احمد علي سليمان فرغل بني مصطفى
محمد حماد الشوملي
آلاء داود مصطفى جمعة
روان عمر حماد قفاف
حمود محمد الفرحان الأحمد خريسات
فاطمة محمد مصطفى عوض الله
جودي حافظ عبدالقادر زراقو جابر
يونس ابراهيم البشير
موسى سلمان أبو ختلة
اسماعيل حرب عطية حمد
علي يوسف النصرالله الفاعوري
سمير عبدالعزيز علي الغولة
خليل إبراهيم محمد مصطفى
صالح احمد نمر ابو شيخه الطوباسي
كرم سيمون مشرف طاشمان
هند حسن ديراني
اسماعيل محمد حسن أبو نجا
رابعة حمودة أبوعريش
محمد السيد أبوحماد
إنا لله وإنا إليه راجعون