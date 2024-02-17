السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 17-02-2024 06:00 ص

وفيات السبت 17/ 2/ 2024

انا لله


كمال راجي رزق الله قموه 
أمنه داوود محمد المهيرات 


أمين عيد نمران النصيرات اضافة اعلان

 سميرة ( يسرى ) رسمي حنا العياش 

منتصر سعيد الخطيب 
صبحية احمد حسن سلمي 

 أمجد فؤاد أحمد عُرابي 
 غسان أحمد عبدلله نوفل الحجاوي 

 وصفية العربي شكوكاني 
 ميسر محمد احمد سويلم 

طالب يوسف ابوسرية 
 ميسر محمود حسون 

مزيونة اسماعيل عبيد 
 صبحة شفيق الصغير 
علي اسماعيل قنديل الدوايمة 

وسام محمد تركي الربيع 
 اعتدال سعد الدين ممدوح المجالي 
 سهيلة يوسف النجار 
 ربيعة هزاع القرعان 

عبدالحكيم علي محمد عيسى 
 عبدالله خلف الطعامسة المطيرات 
 سليمان موسى ابوموجة 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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