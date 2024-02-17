وفيات السبت 17/ 2/ 2024

كمال راجي رزق الله قموه
أمنه داوود محمد المهيرات
أمين عيد نمران النصيرات اضافة اعلان
سميرة ( يسرى ) رسمي حنا العياش
منتصر سعيد الخطيب
صبحية احمد حسن سلمي
أمجد فؤاد أحمد عُرابي
غسان أحمد عبدلله نوفل الحجاوي
وصفية العربي شكوكاني
ميسر محمد احمد سويلم
طالب يوسف ابوسرية
ميسر محمود حسون
مزيونة اسماعيل عبيد
صبحة شفيق الصغير
علي اسماعيل قنديل الدوايمة
وسام محمد تركي الربيع
اعتدال سعد الدين ممدوح المجالي
سهيلة يوسف النجار
ربيعة هزاع القرعان
عبدالحكيم علي محمد عيسى
عبدالله خلف الطعامسة المطيرات
سليمان موسى ابوموجة
انا لله و انا اليه راجعون