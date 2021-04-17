وفيات السبت 17/4/2021

- نبيل محمد الخضـــري
- حسن أحمد عيسى المومني
- سناء فؤاد ذياب مرشد سواقد
- فهد ارشيد محمد العقرباوي
- درويش جديع السعودي
- عوني علي السعداوي
- شاهة سعد طاشمـــان
- زينة محمد الهمشري
- عيسى فلاح الحسبان العموش
- موسى يوسف منجد الصــوري
- حمدي يعقوب اخميس
- خضر سرسك الشواقفة
- عبدالرزاق علي عبدالرحيم الخليلي
- محمد يوسف مفضي المومني
- سليمان جمعة كتكت
- فاطمة سعيد ابوجبـــارة
- عبدالحي ربيع عابدين
- مفلح فلاح التميمي
- يوسف نايف علي عبابنة
- محمود محمد عثمان جودة ابوشلبك
- وليد محمد موسى ابولبة
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"