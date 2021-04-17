السبت 17-04-2021
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الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

التربية : علم فلسطين موجود في خريطة الوطن العربي

وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

أسعار الذهب السبت 17/4/2021

إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

وفيات السبت 17/4/2021

الصحة تطمئن الأردنيين بالعدول عن الإجراءات الصارمة

للمرة الأولى.. بيان أمريكي ياباني مشترك بشأن تايوان

احتمالية هطول أمطار خفيفة السبت

السبت، 17-04-2021 10:04 ص

وفيات السبت 17/4/2021

وفيات


- نبيل محمد الخضـــري


- حسن أحمد عيسى المومني

- سناء فؤاد ذياب مرشد سواقد

- فهد ارشيد محمد العقرباوي

- درويش جديع السعودي

- عوني علي السعداوي

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- شاهة سعد طاشمـــان


- زينة محمد الهمشري

- عيسى فلاح الحسبان العموش

- موسى يوسف منجد الصــوري

- حمدي يعقوب اخميس

- خضر سرسك الشواقفة

- عبدالرزاق علي عبدالرحيم الخليلي

- محمد يوسف مفضي المومني

- سليمان جمعة كتكت

 

- فاطمة سعيد ابوجبـــارة


- عبدالحي ربيع عابدين

- مفلح فلاح التميمي

- يوسف نايف علي عبابنة

- محمود محمد عثمان جودة ابوشلبك

 

- وليد محمد موسى ابولبة

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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