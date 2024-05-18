وفيات السبت 18/ 5/ 2024

مريم اسماعيل سلام
ليلى سالم العلوان
ماجدة محمود يحيى القريوتي
هشام عبدالمعطي النوش
محمد عزيز أحمد الشامياضافة اعلان
الياس يواكيم داود بشوتي
سمر نايف عويضه
اسماعيل احمد عبدالله محفوظ
جمال سليمان السرور
ماجدة عبد المجيد جابر
إحسان عبدالعزيز دياب
صبحه مصطفى ابو مصلح
لؤي عبد الله علي المرعي
نادر عبدالله علي المرعي
يوسف عبد الله علي المرعي
نهار محمد محمود ابو هزيم
خميس موسى نجم
عبدالحليم عبدالرزاق محمد المسعود خريسات
زعم الحشايكة
ناصر محمد علي علان
عبد القادر الرفاعي السوريكي
حسن محمد بسام الناصر
نهله محمد عيسى الحج محمد موسى زيد
انا لله و انا اليه راجعون