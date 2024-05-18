السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات السبت 18/ 5/ 2024

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السبت، 18-05-2024 06:05 ص

وفيات السبت 18/ 5/ 2024

انا لله


مريم اسماعيل سلام
ليلى سالم العلوان
ماجدة محمود يحيى القريوتي
هشام عبدالمعطي النوش
محمد عزيز أحمد الشامياضافة اعلان


الياس يواكيم داود بشوتي
سمر نايف عويضه
اسماعيل احمد عبدالله محفوظ

جمال سليمان السرور
ماجدة عبد المجيد جابر
إحسان عبدالعزيز دياب
صبحه مصطفى ابو مصلح
لؤي عبد الله علي المرعي
نادر عبدالله علي المرعي

يوسف عبد الله علي المرعي
نهار محمد محمود ابو هزيم
خميس موسى نجم
عبدالحليم عبدالرزاق محمد المسعود خريسات
زعم الحشايكة


ناصر محمد علي علان 
عبد القادر الرفاعي السوريكي
حسن محمد بسام الناصر
نهله محمد عيسى الحج محمد موسى زيد
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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