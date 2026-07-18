السبت 2026-07-18 11:22 ص

وفيَّات السبت 18-7-2026

البقاء لله
البقاء لله
 
السبت، 18-07-2026 10:57 ص

- أسيد بكر حافظ رواجبة

- ابراهيم جمعة القصاص

- امنه حسن مفلح الفقيه

- جمال محمود حسين المومني

- حفيظه ابراهيم المنصور

- خضراء محمد المستريحي

- زيد واصف عبدالرحمن المومني

- زينب عبدالكريم احمد ربابعه

- سهيله حسن السحيمات

- شوقي حسن ابو عرقوب

- عبدالله محمد عليان

- فضه العيد الخرابشه

- فيروز محمد عبدالله مخادمة

- محمد عودة الرحاحله

- مفيد غازي محمد الزعبي

اضافة اعلان

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيَّات السبت 18-7-2026

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

مضيق هرمز

عربي ودولي طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

عربي ودولي الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل

الكويت

عربي ودولي الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة أغلب الرحلات بعد تعليق عمليات المطار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية %48 من زيارات المواقع السياحية كانت لأردنيين خلال النصف الأول من 2026

علم الكويت.

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 