وفيات السبت 19/12/2020

رائد كمـال عودة المنور دبابنة

سعيد خليل عارف كـوكش



محمد رضوان علي الفــاخوري



عفاف الياس يوسف حـتر



ضيف الله سليم طلفــاح



محمود كريم الصالح مغايرة



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أحمد عبدالكريم عبدالفتاح الجغبير



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وضحى محمد ناصـــر النواجي



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عبدالمهدي محمود أسعد الصلاحات

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



