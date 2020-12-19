السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

وفيات السبت 19/12/2020

أسعار الذهب السبت 19/12/2020

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

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السبت، 19-12-2020 09:50 ص

وفيات السبت 19/12/2020

وفيات


رائد كمـال عودة المنور دبابنة

 

سعيد خليل عارف كـوكش

محمد رضوان علي الفــاخوري

عفاف الياس يوسف حـتر

ضيف الله سليم طلفــاح

محمود كريم الصالح مغايرة

محمد سالم صالح الشيــاب

موفق عثمان صالح الرواجيح

اسامة موسى صالح عصفور

زينب مسلم أحمد غانم

نعمة محمود خليل شقديح

سوزان سعد الدين عطا جبري

محمد عزيز أسعد القدومي

محمد خالد المراهفة

عــدنان ندى هلال الخــوالدة

علي أحمد داود مصـطفى

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أحمد عبدالكريم عبدالفتاح الجغبير


محمد فارس حيمور

وضحى محمد ناصـــر النواجي

أحمد محمود سليمان عبيدات

 

عبدالمهدي محمود أسعد الصلاحات

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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