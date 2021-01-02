وفيات السبت 2/1/2021

- عائشة حمود العضايــلة
- عماد جميل طنوس حــداد
- جميلة نور السعد حــداد
- نذير محمد عبدالمجيد
- محمد جميل حجاز
- زيد عبدالله السويلميين
- سليمان فرحان سليمان البواب
- محمود عبدالقادر العمايره
- نجاح عبدالله متري زريقات
- سالم خلف سلامه الغويري
- هاشم يوسف عبد باكير
- لطفي عبدالله زايد الخطيب
- عيسى محمد ابو فريجه التعمري
- محمد محمود محيسن الكسواني
- حياة محمود مفضي العبدلات
- محمد عبدالحافظ الاعرج
- معن بدر عيسى النعامنه
- عادل عبدالله ابو الشعر النمري
- لوليــه جبر احمد ابو حميد
- رؤوفة عواد أحمد قاسم
- عدنان نمر رضوان العداربة
- منصور صالح الأحمد الزيود
- نواف نايف علي وحشــة
- سميرة أحمد الغليظ
- محمد سلامة الصرايرة
- خالد عبدالرحيم حجاز
- علي عودة خميس ابويحيى
- ربيحة يوسف نصرالله
" إنا لله وإنّا إليه راجعون"