السبت 02-01-2021
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وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

السبت، 02-01-2021 09:26 ص

وفيات السبت 2/1/2021

وفيات


- عائشة حمود العضايــلة

- عماد جميل طنوس حــداد

- جميلة نور السعد حــداد

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- نذير محمد عبدالمجيد


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- سليمان فرحان سليمان البواب

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- نجاح عبدالله متري زريقات

- سالم خلف سلامه الغويري

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- عدنان نمر رضوان العداربة

- منصور صالح الأحمد الزيود

- نواف نايف علي وحشــة

- سميرة أحمد الغليظ

- محمد سلامة الصرايرة

- خالد عبدالرحيم حجاز

 

- علي عودة خميس ابويحيى

 

- ربيحة يوسف نصرالله

 

" إنا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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