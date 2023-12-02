وفيات السبت 2/ 12/ 2023

هدى أديب عقلة النبر
غازي روشان خليل الطعيمة الداوود
محمد علي جبر
ديانا محمد راشد الحرباوي
محمد أحمد الداني
أسعد عزالدين عارف الشريف
مفيدة الشيخ حسني داوود القواسمي
خالد أحمد الصمادي
عبدالرزاق احمد صالح السردي
أحمد حسين عبد العزيز وشاح
عبد الحفيظ حسين راضي الأشرم
طارق داود حسني سليمان أبو سنينة
عواد علي صالح النجار
احمد محمد علي حمودة
ليقه محمود عيسى نوفل
سعيد سالم سعيد الشياحين
ربيحة عثمان موسى مبارك
جازية احمد داود ابوشتية
حمدية محمد سالم الرقب
محي الدين عزت حسن قندور
هنيه اسماعيل ياسين
أحمد فهد جابر الصليبي الديراباني
عرفت محمد أبو فودة
خضرا عبدالعزيز الأسمر
عبد الكريم فضيل بني فارس
نجاح محمد القطب
دينا مأمون العقرباوي
إنا لله وإنا إليه راجعون