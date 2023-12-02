السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

المكتب الإعلامي بغزة: زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر منفذي عملية القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر

مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

وزير الدفاع الأميركي: سنواصل العمل مع الوسطاء لاستئناف الهدنة بغزة

الحالة الجوية في المملكة اليوم

فيديو - الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين باقتحامات في الضفة والقدس

وفيات السبت 2/ 12/ 2023

عاجل

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

السبت، 02-12-2023 06:22 ص

وفيات السبت 2/ 12/ 2023

انا لله


هدى أديب عقلة النبر
غازي روشان خليل الطعيمة الداوود
محمد علي جبر


ديانا محمد راشد الحرباوي
محمد أحمد الداني
أسعد عزالدين عارف الشريف
مفيدة الشيخ حسني داوود القواسمي

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خالد أحمد الصمادي
عبدالرزاق احمد صالح السردي
أحمد حسين عبد العزيز وشاح


عبد الحفيظ حسين راضي الأشرم
طارق داود حسني سليمان أبو سنينة
عواد علي صالح النجار


احمد محمد علي حمودة
ليقه محمود عيسى نوفل
سعيد سالم سعيد الشياحين


ربيحة عثمان موسى مبارك
جازية احمد داود ابوشتية
حمدية محمد سالم الرقب


محي الدين عزت حسن قندور
هنيه اسماعيل ياسين
أحمد فهد جابر الصليبي الديراباني
عرفت محمد أبو فودة


خضرا عبدالعزيز الأسمر
عبد الكريم فضيل بني فارس
نجاح محمد القطب
دينا مأمون العقرباوي


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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