وفيات السبت 20/ 1/ 2024

أندية محارب الجبور
منذر محمد كريشان
رمزية عمر جروان
يعقوب احمد الحن
محمد موسى محمود ابو زيد
عبدالفتاح رسمي طربيه
موسى عبد الرزاق عبد الله الجغبير
محمد خليل عبدالرحمن نصار
كوكب فلاح محمد المرعي العجارمة
فراس بركات العلاوي العبادي
فاطمه محمود الشاعر
زياد خالد علي حيمور
زكيه جميل عبدالرحمن محسن
حفيظة سليمان موسى القرنة
ريان سامر بولاد
يامنة حسين الهلالات
حسني احمد ابوالزيت
عمر عارف العمري
امين محمد عبدالحليم عمرو
آمنة هاشم الحاوي
ندى شحده عطوه القيسي
يسرى محمد حسن حمام
نوره عبداللطيف المهيرات العبادي
احمد عايد صيران السكر العدوان
نسيم يوسف حسن عبدالنبي
محمود نايف العودات
انا لله و انا اليه راجعون