السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات السبت 20/ 1/ 2024

الأمم المتحدة: آبار غزة وصلت إلى عُشر طاقتها الإنتاجية

عائلات الأسرى الإسرائيليين تعتصم أمام منزل نتنياهو

السعودية تؤكد ضرورة تجنب توسيع الصراع بالمنطقة

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي

شركة الاتصالات الفلسطينية: عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

المرصد الأورومتوسطي: أكثر من ألف شهيد في غزة بأسبوع

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل تؤثر على عمليات الإغاثة

يونيسيف: 20 ألف طفل ولدوا في جحيم الحرب في غزة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال بالضفة

السبت، 20-01-2024 06:04 ص

وفيات السبت 20/ 1/ 2024

انا لله


أندية محارب الجبور 
منذر محمد كريشان
 رمزية عمر جروان 
 يعقوب احمد الحن 

اضافة اعلان


 محمد موسى محمود ابو زيد 
 عبدالفتاح رسمي طربيه 
 موسى عبد الرزاق عبد الله الجغبير 


 محمد خليل عبدالرحمن نصار 
 كوكب فلاح محمد المرعي العجارمة 


 فراس بركات العلاوي العبادي 
 فاطمه محمود الشاعر 
 زياد خالد علي حيمور 
 زكيه جميل عبدالرحمن محسن 
 حفيظة سليمان موسى القرنة 


 ريان سامر بولاد 
 يامنة حسين الهلالات 
 حسني احمد ابوالزيت 
 عمر عارف العمري 
 امين محمد عبدالحليم عمرو 
 آمنة هاشم الحاوي 
 ندى شحده عطوه القيسي 


 يسرى محمد حسن حمام 
 نوره عبداللطيف المهيرات العبادي 
 احمد عايد صيران السكر العدوان 
 نسيم يوسف حسن عبدالنبي 
 محمود نايف العودات 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله

وفيات الجمعة 19/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 18/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 17/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 16/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 15/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاحد 14/ 1/ 2024

أخبار متعلقة
انا لله

وفيات الثلاثاء 2/ 1/ 2024