وفيات السبت 20-12-2025

الحاجة آمنة نمر الدويري
ليلى خالد العشي
هلالة أحمد عبدالقادر الخرابشة
أحمد محمد سالم أبوعبود الحياصات
الشيخ عبداللطيف محمد طافش الفاعوري
الحاجة لمياء العواد
اللواء المتقاعد محمد خير العضايلة
الحاج خالد إسماعيل أسعد أبو الراغب
فدوى موسى أحمد الجبالي
الحاجة ليلى عبدالرحمن فؤاد أبو العوف
إنا لله وإنا إليه راجعون.
