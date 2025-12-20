السبت 2025-12-20 11:26 ص

وفيات السبت 20-12-2025

البقاء لله
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، 2025/12/20:اضافة اعلان


الحاجة آمنة نمر الدويري

ليلى خالد العشي

هلالة أحمد عبدالقادر الخرابشة

أحمد محمد سالم أبوعبود الحياصات

الشيخ عبداللطيف محمد طافش الفاعوري

الحاجة لمياء العواد

اللواء المتقاعد محمد خير العضايلة

الحاج خالد إسماعيل أسعد أبو الراغب

فدوى موسى أحمد الجبالي

الحاجة ليلى عبدالرحمن فؤاد أبو العوف

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


