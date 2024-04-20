السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

انخفاض أسعار كيلو الخيار والبندورة والبطاطا

غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط

شهداء واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بمخيم نور الشمس

واشنطن تدعو إسرائيل لمنع هجمات المستوطنين بالضفة

مصادر عراقية: قتيل وجرحى في انفجار بقاعدة للحشد الشعبي

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا بإيلات

إصابة شاب برصاص الاحتلال في شرق نابلس

وفيات السبت 20/ 4/ 2024

السبت، 20-04-2024 06:17 ص

وفيات السبت 20/ 4/ 2024

انا لله


بسام شامان الزهير 
محمد اكرم مرزوق الحنيطي
عبدالله عامر علي العمري
عبدالرحمن فائق الزغارياضافة اعلان

فاطمة مصطفى فراج

عماد عبدالرحمن شريف الذهبي
طارق اسماعيل عبدالقادر القريناوي
فاطمة عبد الجواد محمد الغزاوي
سهيل شكري حلبي

قدر عبدالرزاق البريزات
اريج فوزي محمود دحبور
عبد السلام عودة الله ثلجي الخوالدة
محمد عبد الفتاح محمود مطر
نصري عبد ربه نويران الحرايزة
فتحية مسلم الكسابرة الديراباني

سميحه محمود شقير
أحمد فريد علي ( السمير ) الرفاعي
احمد سليمان مقبل الدبوبي
أحمد سلامه المكازي العناسوه
سامية حسين يوسف عنكش

ينال روبين ذيب الدش
محمود محمد ابو جودة
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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