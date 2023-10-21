السبت 21-10-2023
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352 شهيدا في غزة بيوم واحد

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الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

تقرير أممي: تهجير نحو نصف مليون امرأة وفتاة من منازلهن في غزة

الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

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السبت، 21-10-2023 06:06 ص

وفيات السبت 21/ 10/ 2023

انا لله


منير حميد البياتي
امل جليل ضيف الله الدقم
محمد عبداللطيف الحشاش


وجدان وصفي غنايم
سلمى روحي باشا عبدالهادي
جبرائيل عبدالكريم الجالودي
كامل حسن عبدالرحمن المنسي

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زريفة سالم الشاعر
عبدالعزيز سعيد علي حجاج
انتصار احمد شحادة
امينه موسى السويطي
بادي مفلح سليم المحافظه



احمد صبحي نمر عبيد
محمد عمر خليل الصعوب
ثائر محمد محمود باير
محمد اسماعيل ابو صوان
عبد المجيد عبد السميع الطويل
رابعة اسماعيل علي الخليل
امجد عبد الرحيم محمود ابو العيون
خديجة صبري ابراهيم حجير
ابتسام حسن محمود سلمان
احمد عبد الرحمن خليل
يوسف محمد عبدالرؤوف البزم
محمد علي سلامة الدقس


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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