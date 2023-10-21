وفيات السبت 21/ 10/ 2023

منير حميد البياتي
امل جليل ضيف الله الدقم
محمد عبداللطيف الحشاش
وجدان وصفي غنايم
سلمى روحي باشا عبدالهادي
جبرائيل عبدالكريم الجالودي
كامل حسن عبدالرحمن المنسي
زريفة سالم الشاعر
عبدالعزيز سعيد علي حجاج
انتصار احمد شحادة
امينه موسى السويطي
بادي مفلح سليم المحافظه
احمد صبحي نمر عبيد
محمد عمر خليل الصعوب
ثائر محمد محمود باير
محمد اسماعيل ابو صوان
عبد المجيد عبد السميع الطويل
رابعة اسماعيل علي الخليل
امجد عبد الرحيم محمود ابو العيون
خديجة صبري ابراهيم حجير
ابتسام حسن محمود سلمان
احمد عبد الرحمن خليل
يوسف محمد عبدالرؤوف البزم
محمد علي سلامة الدقس
انا لله و انا اليه راجعون