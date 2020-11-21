السبت 21-11-2020
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الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

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الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

الصحة : إدخال 240 مصابا بكورونا للعلاج في المستشفيات

موعد انتهاء فرض حظر التجول الشامل

السبت، 21-11-2020 09:57 ص

وفيات السبت 21/11/2020

وفيات


نبيل عبدالكريم الزغول

 

جهاد احمد محمود صنــوبر

جميل إعقيل عبدالله حــداد

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هزعة فياض أحمد خريسات


هنا يعقوب ابراهيم الحلته

مفيد(محمد موسى) بركــات

 

مصطفى ابراهيم خليل المشني

احمد فوزي ابو الرب


صقر عبده مذيب سهاونه

سعيد (حسين) عيد حنا المصري


محمد حسن الاطــرش

صالح موسى أبو عقله النســور

عبدالرحمن يوسف القيسي

محمد عايد مصطفى ابو عســل

بهيجة علي احمد الطرمان

مصطفى محمد حسن الجوارنة

تمام أمين طه الزبن

محمد علي اسماعيل صالح

يوسف حسن الخريف

محمد يوسف حمد القناوي الدعجه

صبحا عبدالرحمن السواعير

حسن ابراهيم الغول

سريه محمد اسماعيل العزه

ظاهر مصطفى العيسوي

فتحي جابر جبرين الدغيلي

عدنان يوسف المنادحة

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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