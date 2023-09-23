السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 06:10 ص

وفيات السبت 23/ 9/ 2023

انا لله


حمدو مسلم الرهايفة الحباشنة
هند سليمان سليمان العمارين


عصام مسعود سعيد الزوايدة
رحمة أحمد موسى الدباس
خالد بدر درويش

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عنان احمد البيطار
رفيق اسماعيل القصابغلي
ابراهيم عبدالفتاح اسماعيل العوضات


موسى حسين احمد ابو زينه
احمد سعيد شيخ السروجية
علي محمد ابراهيم اسماعيل الكسواني


عاطف عقله عواد السكر
صالح احمد صالح الريان
اسماعيل حسن الأشقر
نايف سليمان ابو صبيح


عكاشة عبد الفتاح الكسجي
تمام ربحي عبدالرحيم سمان
جمال محمود شديد المشارقة


جنان عادل المساعيد
تقدير نظمي محمد عقل
أحمد محمود نايف ابو بكر


محمود عبد الهادي الصلاحات
ابراهيم حمدان احمد اليعقوب خريسات
امنة نايف موسى نبهاني


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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