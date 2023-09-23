وفيات السبت 23/ 9/ 2023

حمدو مسلم الرهايفة الحباشنة
هند سليمان سليمان العمارين
عصام مسعود سعيد الزوايدة
رحمة أحمد موسى الدباس
خالد بدر درويش
عنان احمد البيطار
رفيق اسماعيل القصابغلي
ابراهيم عبدالفتاح اسماعيل العوضات
موسى حسين احمد ابو زينه
احمد سعيد شيخ السروجية
علي محمد ابراهيم اسماعيل الكسواني
عاطف عقله عواد السكر
صالح احمد صالح الريان
اسماعيل حسن الأشقر
نايف سليمان ابو صبيح
عكاشة عبد الفتاح الكسجي
تمام ربحي عبدالرحيم سمان
جمال محمود شديد المشارقة
جنان عادل المساعيد
تقدير نظمي محمد عقل
أحمد محمود نايف ابو بكر
محمود عبد الهادي الصلاحات
ابراهيم حمدان احمد اليعقوب خريسات
امنة نايف موسى نبهاني
انا لله و انا اليه راجعون