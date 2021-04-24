السبت 24-04-2021
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بدء استقبال طلبات سلفة تمكين 2

أسعار الذهب السبت 24/4/2021

وفيات السبت 24/4/2021

السبت، 24-04-2021 09:50 ص

وفيات السبت 24/4/2021

وفيات


- عدنان فياض ابوهديب

 

- أحمد إبراهيم شاهين

- جميل (اكثم) سليمان الشوارب

- سوسن موسى حسن العطيات

- ديانا يوسف اصيلـــي

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- وديعة نعمــة جبرائيل عويس


- صدقية رضوان الحسينات المناصير

- جليلة ميخائيل مسعاف الصويص

- سمير انيس حـــلواني

- سيمون خليل الياس البرجيل

- طه محمد ابراهـيم العيسة

- سعيد ابراهيــم الشوارب الخريسات

- احمد محمـــد ابراهيم الكسابرة

- صادق ابراهيم عودة

- مريم أحمد سلامـــة عبدالله زايد

- عادل عقل حسين مصلح

- جهاد موسى العساف

 

- عيسى أحمد القيسي

- عيشة عبدالحميـــد القحم المومني

- مفلح عقيـــل الزعبي

- عمران أحـــمد علان


- عبدالعزيز هشام العبسي

- محمد عواد الحنايفة

 

- ناديا رشيد موســـى الغول


- بركات عواد البخيت العموش

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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