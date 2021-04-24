وفيات السبت 24/4/2021

- عدنان فياض ابوهديب
- أحمد إبراهيم شاهين
- جميل (اكثم) سليمان الشوارب
- سوسن موسى حسن العطيات
- ديانا يوسف اصيلـــي
- وديعة نعمــة جبرائيل عويس
- صدقية رضوان الحسينات المناصير
- جليلة ميخائيل مسعاف الصويص
- سمير انيس حـــلواني
- سيمون خليل الياس البرجيل
- طه محمد ابراهـيم العيسة
- سعيد ابراهيــم الشوارب الخريسات
- احمد محمـــد ابراهيم الكسابرة
- صادق ابراهيم عودة
- مريم أحمد سلامـــة عبدالله زايد
- عادل عقل حسين مصلح
- جهاد موسى العساف
- عيسى أحمد القيسي
- عيشة عبدالحميـــد القحم المومني
- مفلح عقيـــل الزعبي
- عمران أحـــمد علان
- عبدالعزيز هشام العبسي
- محمد عواد الحنايفة
- ناديا رشيد موســـى الغول
- بركات عواد البخيت العموش
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"