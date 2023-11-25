السبت 25-11-2023
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الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية

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الاحتلال يشن اعتقالات شرقي نابلس

السبت، 25-11-2023 06:57 ص

وفيات السبت 25-11-2023

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 حسن سالم رباح 
 قصي يوسف حميد 

 وصفي ابراهيم عبدالرحمن غيث اضافة اعلان


 هدى حسن عبد الهادي 
 نايفة رمضان ابو عجلان 

 نايف عبدالمجيد خليفات 

 عبدالمجيد صالح حسن الحواتمة 
 عفاف احمد عزام عبيدات 

 غازي رشدي مريش 
 جادالله سليم ابراهيم مدانات 

 أحمد عرسان رضا الجوابرة 

 حياة مسعود بطاط 
 هناء نواف السعود 

 نوفة عبد المعطي القبيلات 
 محمود سالم أمجد عليان البزايعة 

 سمير حسني عبدالقادر الديراباني 

 محمود خليل دبش 
 فريال صبحي عبد ربه ياغي 
 فليحه سليمان المعاويد 

 حميدة مرزق هليل ابوحميد 

 عائشة عمر قطيش 
 رامي خالد محمود الدوقراني الصبيحات 

 




 

 


 

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